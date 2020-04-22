Україна посіла 16 місце у світі за експортом футболістів у 2019 році

Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинг країн, футболісти яких поїхали за кордон протягом 2019 року.

Кількість українців, які виступали за кордоном у 2019 році, сягнула 250 осіб, йдеться на сайті організації.

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Ця цифра вивела нашу країну на 16 місце у світі. Лідером з експорту футболістів традиційно стала Бразилія – 1600 футболістів, з яких 74,6% перейшли у клуби елітних дивізіонів інших країн. У топ-10 також потрапили Франція (1027), Аргентина (972), Англія (565), Іспанія (559), Сербія (521), Німеччина (480), Колумбія (467), Хорватія (446) і Нігерія (399).

До слова, найбільше українців виступало в Угорщині – 21 гравець. До трійки також увійшли Польща (14), Білорусь і Росія (обидві – по 12).

В цілому 186 національних асоціацій за підсумками минулого року мали футболістів за кордоном. Трійку лідируючих країн представляють 22,5% всіх легіонерів світового футболу.

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