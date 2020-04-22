Україна посіла 16 місце у світі за експортом футболістів у 2019 році
Міжнародний центр спортивних досліджень (CIES) опублікував рейтинг країн, футболісти яких поїхали за кордон протягом 2019 року.
Кількість українців, які виступали за кордоном у 2019 році, сягнула 250 осіб, йдеться на сайті організації.
До слова Світ без футболу: ВООЗ рекомендувала УЄФА скасувати всі турніри до 2021 року
Ця цифра вивела нашу країну на 16 місце у світі. Лідером з експорту футболістів традиційно стала Бразилія – 1600 футболістів, з яких 74,6% перейшли у клуби елітних дивізіонів інших країн. У топ-10 також потрапили Франція (1027), Аргентина (972), Англія (565), Іспанія (559), Сербія (521), Німеччина (480), Колумбія (467), Хорватія (446) і Нігерія (399).
До слова, найбільше українців виступало в Угорщині – 21 гравець. До трійки також увійшли Польща (14), Білорусь і Росія (обидві – по 12).
В цілому 186 національних асоціацій за підсумками минулого року мали футболістів за кордоном. Трійку лідируючих країн представляють 22,5% всіх легіонерів світового футболу.
Залишайтеся вдома та слідкуйте за останніми новинами спорту у нашому Twitter та Telegram
Читайте також
-
"Карпати" запропонували свого кандидата на посаду президента УПЛсьогодні , 09:07
-
Унікальна база ФК "Рух", єдиний кандидат на пост президента УПЛ: новини спорту 21 квітнясьогодні , 07:45
-
Сім'ї загиблих у катастрофі баскетболіста Браянта подали в суд на вертолітну компаніюсьогодні , 10:18
-
Ще одного хокеїста з команди Лукашенка ізолювали через COVID-19сьогодні , 11:56
-
Світ без футболу: ВООЗ рекомендувала УЄФА скасувати всі турніри до 2021 рокусьогодні , 11:15
-
Як займатися спортом в умовах карантину: поради тренерасьогодні , 09:33