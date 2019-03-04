Україна посіла третє місце на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

Збірна України зі стрільби з лука посіла третє місце на чемпіонаті Європи, який тривав у Туреччині.

Українські лучники завоювали дві золоті медалі, три срібні і одну бронзову, в загальному заліку посівши третє командне місце.

Читайте також: Юлія Левченко принесла збірній України срібну медаль чемпіонату Європи з легкої атлетики

Медалі найвищого гатунку в активі Івана Кожокаря та Жанни Наумової. Срібло виграли Лідія Січенікова, чоловіча команда у складі Юрія Гавелка, Владислава Лісняка, Віктора Рубана, а також команда юніорок Олесандри Кукурузяк, Жанни Наумової, Єлизавети Сікало.

Бронза дісталася жіночій команді, в складі якої виступали Анастасія Павлова, Поліна Родіонова і Лідія Січенікова.

Спорт 24 писав, що українська велосипедистка Олена Старікова завоювала срібло на чемпіонаті світу з велотреку в польському Прушкуві.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram