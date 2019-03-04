Україна посіла третє місце на чемпіонаті Європи зі стрільби з лука

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Збірна України зі стрільби з лука
Збірна України зі стрільби з лука / НОК України

Збірна України зі стрільби з лука посіла третє місце на чемпіонаті Європи, який тривав у Туреччині.

Українські лучники завоювали дві золоті медалі, три срібні і одну бронзову, в загальному заліку посівши третє командне місце.

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Медалі найвищого гатунку в активі Івана Кожокаря та Жанни Наумової. Срібло виграли Лідія Січенікова, чоловіча команда у складі Юрія Гавелка, Владислава Лісняка, Віктора Рубана, а також команда юніорок Олесандри Кукурузяк, Жанни Наумової, Єлизавети Сікало.

Бронза дісталася жіночій команді, в складі якої виступали Анастасія Павлова, Поліна Родіонова і Лідія Січенікова.

Спорт 24 писав, що українська велосипедистка Олена Старікова завоювала срібло на чемпіонаті світу з велотреку в польському Прушкуві.

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Теги: Спорт
Джерело: 24 Канал
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