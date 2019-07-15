Україна поступилася в третьому турі молодіжного Євробаскету-2019, але вийшла в плей-офф

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Збірна України U-20 з баскетболу програла Ізраїлю
Збірна України U-20 з баскетболу програла Ізраїлю / ФБУ

Чоловіча збірна України віком до 20 років зазнала другої поразки на чемпіонаті Європи, поступившись у Тель-Авів.

Команда Валерія Плеханова програла господарям турніру Ізраїлю з рахунком 74:93.

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Перша чверть залишилася за командою Плеханова з відривом в 12 очок, однак до великої перерви ізраїльтяни скоротили відставання до двох.

Крім цього, один з головних авторів сенсації в грі з сербами Іссуфу Санон набрав чотири фоли. Надалі, господарі турніру перемогли в третій і четвертій чвертях і з відривом в 19 очок виграли матч.

Після трьох зіграних матчів українці набрали три очки і посіли третє місце слідом за Сербією і Ізраїлем в групі. При цьому всі чотири команди вийшли в плей-офф.

Варто зазначити, що команда U-20 єдиною з молодіжних збірних України виступає в Дивізіоні А. Для того, щоб зберегти прописку в ньому, команді Плеханова потрібно зайняти місце не нижче 13-го.

У першому турі українці поступилися збірній Італії (58:85), а в наступному матчі обіграли команду Сербії (68:63).

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Теги: Новини Спорту Збірна України з баскетболу Спорт Баскетбол
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