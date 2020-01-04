Україна прикро програла Нідерландам перед Євро-2020

У суботу, 4 січня, Україна програла Нідерландам з рахунком 27:30 в матчі 2-го дня турніру Yellow Cup 2020, який проходить у швейцарському Вінтертурі.

Після першого періоду українці вже поступалися чотири очки (13:17). В другому "синьо-жовті" змогли скоротити рахунок, але цього не вистачило для перемоги (14:13).

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Збірна України під керівництвом Сергія Бебешка готується до чемпіонату Європи 2020 року, який стартує 10 січня.

Перший матч на Євро-2020 команда Бебешка проведе проти Північної Македонії (10 січня). 12 січня українці зустрінуться з Австрією, а 14 січня – з Чехією. За підсумками групового етапу в наступний раунд вийдуть дві найкращі збірні.

Нагадаємо, в перший день Yellow Cup 2020 Нідерланди програли Тунісу (29:30), а Україна зазнала великої поразки від Швейцарії (22:32).