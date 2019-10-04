Україна пробилася до плей-офф чемпіонату світу з баскетболу 3х3

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Збірна України U-23 з баскетболу 3х3
Збірна України U-23 з баскетболу 3х3 / ФБУ

Чоловіча збірна України U-23 з баскетболу 3х3 зіграє в чвертьфіналі чемпіонату світу, який проходить в Китаї.

В останньому матчі групового етапу українці поступилися команді Італії. Гра завершилася з рахунком 18:21.

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За рівної боротьби впродовж ігрового часу зустрічі вирішальними стали заключні атаки, у яких італійці вирвали перемогу.

Попри поразку збірна України вийшла вийшла в чвертьфінал та продовжить боротьбу за нагороди чемпіонату світу.

Раніше збірна України виграла у однолітків з Бразилії (20:16), впевнено перемогла Киргизстан (22:9) та однолітків з Катару (15:13).

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Теги: Спорт Баскетбол Збірна України з баскетболу
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