Україна пробилася до плей-офф чемпіонату світу з баскетболу 3х3
Чоловіча збірна України U-23 з баскетболу 3х3 зіграє в чвертьфіналі чемпіонату світу, який проходить в Китаї.
В останньому матчі групового етапу українці поступилися команді Італії. Гра завершилася з рахунком 18:21.
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За рівної боротьби впродовж ігрового часу зустрічі вирішальними стали заключні атаки, у яких італійці вирвали перемогу.
Попри поразку збірна України вийшла вийшла в чвертьфінал та продовжить боротьбу за нагороди чемпіонату світу.
Раніше збірна України виграла у однолітків з Бразилії (20:16), впевнено перемогла Киргизстан (22:9) та однолітків з Катару (15:13).
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