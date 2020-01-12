Україна програла Австрії у другому матчі на гандбольному Євро-2020

Збірна України з гандболу програла і другий матч Чемпіонату Європи 2020. Цього разу українці поступилися збірній Австрії.

Україна – Австрія 30:34 (17:18, 13:16)

Україна в першому матчі Євро-2020 поступилася збірній Македонії, пропустивши вирішальний м'яч за декілька секунд до кінця гри. Натомість австрійці турнір розпочали з перемоги над збірною Чехії.

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Цю ж гру команди провели доволі рівно. Україна у першому таймі вийшла вперед, але лише один раз вдалося збільшити відрив до двох м'ячів. Згодом у два м'ячі попереду були й австрійці. Та загалом, команди не давали одна одній піти у великий відрив. А на перерву пішли за мінімальної переваги збірної Австрії 18:17.

Однак вже у другому таймі українці більше були в ролі наздоганяючих, лише один раз вийшовши вперед в рахунку. В кінцівці ж зустрічі українцям не вистарчило холоднокровності, щоб відігратися. Наші суперники ж цим скористалися, і збільшили свою перевагу до чотирьох м'ячів.

Відео найкращих моментів матчу Україна – Австрія

Watch the Game Highlights from Austria vs. Ukraine, 01/12/2020 pic.twitter.com/EWpnyfhLgc — EHF EURO (@EHFEURO) January 12, 2020

Попри поразку, українці зберігають шанси на вихід у наступний раунд. Для цього треба перемагати збірну Чехії з різницею в чотири голи (гра відбудеться 14 січня) та сподіватися, що Австрія переможе Північну Македонію.