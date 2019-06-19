Україна програла Росії та Італії на Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 серед жінок: відео
Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 програла два стартові поєдинки на чемпіонаті світу в Амстердамі.
У першому матчі наші дівчата в запеклій боротьбі поступилися росіянкам – 12:13.
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Відеоогляд матчу Україна – Росія
У другому поєдинку дня українки не втримали перевагу проти Італії – 15:17.
Відеоогляд матчу Україна – Італія
Відтак наша команда посідає четверте місце в групі з п’яти команд і значно погіршила шанси на вихід у чвертьфінал. У плей-оф виходять по дві команди з групи.
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У п'ятницю, 21 червня, українки зіграють заключні поєдинки групового етапу проти Нової Зеландії та Індонезії.
Україна під керівництвом Володимира Холопова виступає в складі Христини Філевич, Ольги Мазніченко, Євгенії Спітковской і Наталії Цюбик
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