Україна програла Росії та Італії на Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 серед жінок: відео

Жіноча збірна України з баскетболу 3х3 програла два стартові поєдинки на чемпіонаті світу в Амстердамі.

У першому матчі наші дівчата в запеклій боротьбі поступилися росіянкам – 12:13.

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Відеоогляд матчу Україна – Росія

У другому поєдинку дня українки не втримали перевагу проти Італії – 15:17.

Відеоогляд матчу Україна – Італія

Відтак наша команда посідає четверте місце в групі з п’яти команд і значно погіршила шанси на вихід у чвертьфінал. У плей-оф виходять по дві команди з групи.

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У п'ятницю, 21 червня, українки зіграють заключні поєдинки групового етапу проти Нової Зеландії та Індонезії.