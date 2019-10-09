Україна програла Угорщині в 1/4 фіналу чемпіонату світу з мініфутболу: відео

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Збірна України з мініфутболу
Збірна України з мініфутболу / facebook.com/ukraineminifootball

Збірна України з мініфутболу завершила виступ на чемпіонату світу, який відбувається в Австралії. В 1/4 фіналу "синьо-жовті" програли Угорщині.

Україна – Угорщина 0:3

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На груповому етапі українці обіграли Ліван (3:0) і розгромили Нігерію (8:2), але поступилися Румунії (1:3). В 1/8 фіналу Україна впевнено перемогла Гану (8:0).

Натомість Угорщина в 1/8 розгромила Колумбію (22:0). У півфіналі Угорщина зустрінеться з найсильнішим у дуелі Словаччина – Бразилія.

Заявка збірної України через відмову у видачі візи в Австралію була неповна. Всього у заявці команди 12 футболістів з 22 можливих.

Очікувалося, що до матчу з Румунією отримають візи ще декілька футболістів, але команда грала тим же складом, що і проти Лівії в 1-му турі.

З України 8 футболістів, ще четверо дозаявлені з австралійської команди "Козаки Перта".

Україна – Угорщина відео повного матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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