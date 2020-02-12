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Україна проведе матчі основного раунду відбору на Євро-2021 у Львові

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Жіноча збірна України з футзалу / facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Визначилось місто, яке стане домашньою ареною національної жіночої збірної України з футзалу. Підопічні Олега Миколайовича виборюватимуть перепустку до фінальної частини Євро у Львові.

На вибагливих львівських вболівальників очікують цікаві матчі. Усі групові матчі наша команда проведе у місті Лева. Відбудуться поєдинки у палаці спорту "Галичина", де нещодавно збірна змагалась у турнірі Lviv Freedom Cup та посіла друге місце (переможцем стала збірна Італії). 

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Як зазначали збірниці, вони завжди раді повертатись та грати свої поєдинки саме у Львові.

Дівчата всі приємно вражені. Львів, як завжди, гарно приймає, відчуваєш себе як вдома. На трибунах важко знайти вільне місце. Реально круто вболівають та підтримують. На наступному Євро-2021 не проти зіграти з Італією. Я хочу звичайно прохідну групу, але дуже достойних і хороших суперників,
– поділилася враженнями Ірина Дубицька.

Зустрічі основного раунду заплановані на базові дати 1-6 вересня. На стадії основного раунду відбору 16 команд розіб’ють на чотири квартети, переможці яких ввійдуть до "Фіналу чотирьох". Додамо, що на Євро-2019 українки посіли четверте місце, поступившись Росії у матчі за 3-тє місце. Господарями чотирьох груп основного раунду стали наступні країни: Україна, Хорватія, Швеція та Білорусь.

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Фінальна частина відбудеться 11 або 12 та 13 або 14 лютого 2021 року. Жеребкування попереднього та основного раундів планується на 13 лютого 2020 року о 14:30 за київським часом.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Спорт Новини Спорту Футзал Новини Львова
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