Україна ризикує втратити другу тенісистку на Кубку Федерації

Тенісистка Марта Костюк достроково закінчила тренування в складі збірної України на Кубку Федерації.

Костюк підвернула ногу під час парної гри. У коментарі порталу btu.org.ua, капітан збірної в Кубку Федерації Михайло Філіма зазначив, що поки не ясно, наскільки серйозними будуть наслідки після такого інциденту.

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Відомо, що Марта підвернула ногу під час тренування в парі разом з Лесею Цуренко проти Катаріни Завацької і Михайла Філіми. Далі Костюк продовжити заняття на корті не змогла.

За словами лікарів, спочатку побоювання були набагато серйознішими. На даний момент точних прогнозів немає і остаточно ситуація зі станом Костюк проясниться 5 лютого.

Днем раніше стало відомо, що Катерина Козлова отримала травму під час тренування і не зможе представляти Україну на Кубку Федерації. Таким чином, Марта Костюк може стати другою втратою для нашої збірної.

Розклад матчів збірної України

6 лютого

Збірна України – Збірна Болгарії – 16:00

7 лютого

Збірна України – збірна Хорватії – 17:00