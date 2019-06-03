Україна розгромила Панаму та вийшла у чвертьфінал ЧС з футболу U-20

Збірна України з футболу U-20 забила чотири голи у ворота збірної Панами на чемпіонаті світу у матчі 1/8 фіналу. Ця перемога дозволила українцям вийти у чвертьфінал турніру. Вперше в історії.

Україна – Панама 4:1

Голи: Сікан, 23, 45+1, Попов, 41, Булеца, 83 – Волкер, 50

До цього українці тричі грали в 1/8 фіналу Чемпіонату світу з футболу U-20. І кожен раз поступалися супернику. У 2001 – Парагваю, у 2005 – Нігерії, а у 2015 – Сенегалу. При цьому що у 2005 році збірна України у групі грала з Панамою. І перемогла їх 3:1. Всі чотири голи забивали українці – Аржанов забив у власні ворота. У ворота Панами двічі забив Алієв. Ще один гол на рахунку Фещука. У 2019 році не обійшлося без дубля у ворота суперників, та й голів було більше.

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Українці вийшли вперед вже на 23-ій хвилині, коли забив Сікан. Він же оформить до перерви дубль, коли вже в доданий арбітром час вдало зіграє в дотик після прострілу Коноплі.

Сікан відзначився дублем у цьому матчі

Між голами українського нападника буде і точний удар захисника Попова. Оборонець вдало скористається помилкою воротаря, і з близької відстані відправить м'яч за лінію воріт. Це третій гол Попова на цьому турнірі. Всі три голи футболіст забив головою.

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Волкер на 50-ій хвилині дещо відновив інтригу, коли зумів продавити українських захисників та відзначитися у цьому матчі. Це був єдиний удар у площину воріт від збірної Панами за весь матч.

Волкер забив єдиний гол Панами

Згодом Кащук, який вийшов на заміну, міг двічі забивати. Але перший раз він пробив повз дальню стійку, а згодом невдало пробив у дотик після прострілу з флангу.

Остаточний результат матчу встановив Булеца. Команда розіграла атаку, і воротар суперників на виході вибив м'яч за межі штрафного майданчика. Першим на добиванні був Дришлюк. Він завдав непідготовлений удар у дотик. Але м'яч відлетів якраз туди, де і перебував Булеца. Першим дотиком він прийняв м'яч, а другим пробив повз воротаря.

Україна перемагає та виходить у чвертьфінал Чемпіонату світу. Там вона зіграє проти збірної Колумбії, яка у серії пенальті перемогла Нову Зеландію. Матч відбудеться у п'ятницю, 7 червня.