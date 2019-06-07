Збірна України розгромила Сербію у матчі кваліфікації Євро-2020: відео

Збірна України у матчі проти не залишила від суперника нічого. Розгром у виконанні "синьо-жовтих" вийшов просто феноменальним. П'ять голів у ворота суперників.

Україна – Сербія 5:0

Голи: Циганков, 26, 28, Коноплянка, 46, 75, Яремчук, 59

Україна вийшла на цей матч у цілком прогнозованому складі. Непрогнозованим (для сербів) виявився тиск, який українці розпочали вже з перших хвилин матчу. "Синьо-жовті" швидко виходили в атаку, багато комбінували. Тож їх суперники просто не встигали за ними.

Переломний момент зустрічі стався на 26-ій хвилині. Саме тоді Циганков відзначився вперше. Він в дотик замкнув простріл Караваєва з флангу. А за дві хвилини півзахисник став автором дублю. Українці відібрали м'яч в центрі поля, Циганков дійшов майже до штрафного майданчика та пробив. Воротар був недосяжний для Дмітровіча.

Серби у першому таймі мали обмаль моментів. Тож Пятову рідко коли доводилося вступати в гру. У другому таймі він теж не мав багато роботи. На відміну від його протеже. Адже не встиг розпочатися другий тайм, як українці забили третій гол. Маліновський пройшов з центру, віддав пас на Коноплянку, і Євген забив гол. Згодом півзахисник оформить дубль, знову пробивши у кут воріт суперників. Але це буде вже п'ятий гол.

Четвертий гол — це заслуга Яремчука. І Караваєва. Останній віддав пас, і нападник пробив в дотик. Він схожий до того, що забив Циганков вперше.

До кінця матчу в українців були ще нагоди забити шостий гол, на відміну від їх суперників.

Українці перемагають та набирають сім очок після трьох турів. Вони на першому місці у турнірній таблиці. Попереду - матч проти Люксембургу 10 червня