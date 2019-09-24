Україна – Сербія: де дивитися онлайн 1/4 фіналу Євро-2019 з волейболу

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Україна – Сербія: де дивитися онлайн матч 24.09.2019 1/4 фіналу Євро-2019 з волейболу
Україна – Сербія: де дивитися онлайн 1/4 фіналу Євро-2019 з волейболу / facebook.com/olympicua

У вівторок, 24-го вересня, збірна України зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи з волейболу. "Синьо-жовті" поміряються силами з командою Сербією. Гру в Україні можна переглянути онлайн та по телебаченню.

Матч Україна – Сербія українським вболівальникам покаже телеканал "UA Перший". Початок трансляції о 21:23.

Читайте також: Збірна України сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з волейболу

Поєдинок чвертьфіналу чемпіонату Європи Україна – Сербія розпочнеться о 21:30.

Чоловіча збірна України з волейболу сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з волейболу. В 1/8 фіналу українці за підсумками 5 сетів перемогли Бельгію та вперше в історії вийшли у чвертьфінал.

Збірна Сербії виграла групу B, де виступали бельгійці. В 1/8 фіналу Сербія легко перемогла Чехію.

Результат матчу Україна – Сербія читайте на сайті Спорт24.

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Теги: Спорт Новини Спорту Волейбол
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