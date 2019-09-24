Україна – Сербія: де дивитися онлайн 1/4 фіналу Євро-2019 з волейболу
У вівторок, 24-го вересня, збірна України зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи з волейболу. "Синьо-жовті" поміряються силами з командою Сербією. Гру в Україні можна переглянути онлайн та по телебаченню.
Матч Україна – Сербія українським вболівальникам покаже телеканал "UA Перший". Початок трансляції о 21:23.
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Поєдинок чвертьфіналу чемпіонату Європи Україна – Сербія розпочнеться о 21:30.
Чоловіча збірна України з волейболу сенсаційно вийшла в 1/4 фіналу чемпіонату Європи з волейболу. В 1/8 фіналу українці за підсумками 5 сетів перемогли Бельгію та вперше в історії вийшли у чвертьфінал.
Збірна Сербії виграла групу B, де виступали бельгійці. В 1/8 фіналу Сербія легко перемогла Чехію.
Результат матчу Україна – Сербія читайте на сайті Спорт24.