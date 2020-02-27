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Україна виборала бронзу на чемпіонаті Європи з біатлону

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Анастасія Меркушина / twnews.se

У Раубічах (Білорусь) в рамках чемпіонату Європи з біатлону відбулась одиночна змішана естафета. Україна здобула бронзову нагороду.

Результати гонки

​1. Норвегія
2. Німеччина
3. Україна

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В одиночній змішаній естафеті українську команду представляли Анастасія Меркушина та Руслан Ткаленко.

Сьогодні, 27 лютого на вболівальників біатлону чекає ще одна гонка – змішана естафета. Україна виступить у такому складі: Валентина Семеренко, Юлія Джима, Артем Прима та фінішером команди буде Дмитро Підручний.

Додамо, раніше у суперспринті бронзу змагань здобув Дмитро Підручний, а Олена Підгрушна стала срібною призеркою.

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Автор: Софія Кулай
Теги: Новини Спорту Спорт Руслан Ткаленко Анастасія Меркушина Новини біатлону
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