Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20

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Україна U20 – Південна Корея U20 дивитися онлайн 15 червня 2019 – ЧС 2019
Україна – Південна Корея онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20 / Getty Images

Сьогодні в Лодзі (Польща) відбудеться фінал юнацького чемпіонату світу-2019 (U-20), в якому зійдуться збірні України та Південної Кореї. Початок зустрічі – о 19.00 за київським часом/ Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

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Фінальна зустріч ЧС-2019 U-20 відбудеться на "Муніципальному стадіоні Відзева Лодзь", який було збудовано на місці старої арени й здано в експлуатацію у 2017 році. Трибуни стадіону вміщують трохи більш як 18 тисяч глядачів.

Збірна України вийде на поле в синій формі, команда Південної Кореї – у червоній.

До слова: Україна – Південна Корея: прогноз букмекерів на фінал чемпіонату світу U-20

Дмитро Джулай та Денис Босянок призначені коментаторами на фінальний поєдинок молодіжного ЧС-2019 U-20 Україна – Південна Корея.

Онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу з футболу U-20 Україна – Південна Корея (початок о 19:00)

 

 

 

 

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Теги: Футбол Спорт Чемпіонат світу U-20 Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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