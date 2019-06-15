Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20

Сьогодні в Лодзі (Польща) відбудеться фінал юнацького чемпіонату світу-2019 (U-20), в якому зійдуться збірні України та Південної Кореї. Початок зустрічі – о 19.00 за київським часом/ Онлайн-трансляція – на сайті Спорт24.

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Фінальна зустріч ЧС-2019 U-20 відбудеться на "Муніципальному стадіоні Відзева Лодзь", який було збудовано на місці старої арени й здано в експлуатацію у 2017 році. Трибуни стадіону вміщують трохи більш як 18 тисяч глядачів.

Збірна України вийде на поле в синій формі, команда Південної Кореї – у червоній.

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Дмитро Джулай та Денис Босянок призначені коментаторами на фінальний поєдинок молодіжного ЧС-2019 U-20 Україна – Південна Корея.

Онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу з футболу U-20 Україна – Південна Корея (початок о 19:00)