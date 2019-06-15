Україна – Південна Корея: прогноз букмекерів на фінал чемпіонату світу U-20

Збірна України з футболу U-20 у суботу, 15 червня, зіграє у фіналі Чемпіонату світу. Суперником буде збірна Південної Кореї. Букмекери оцінили шанси українців на перемогу.

Прогноз на матч Україна – Південна Корея

На шляху до фіналу "синьо-жовті" виграли свою групу, обігравши США (2:1) і Катар (1:0), а також зігравши внічию з Нігерією (1:1), після чого в плей-офф здолали Панаму (4:1), Колумбію (1:0) й Італії (1:0). Таким чином, безпрограшна серія команди Олександра Петракова на турнірі досягла вже позначки в шість поєдинків – 5 перемог і 1 нічия.

Що стосується збірної Південної Кореї, то на чемпіонаті світу U-20 в Польщі команда зазнала лише однієї поразки – ще в першому матчі від Португалії (0:1). Але потім команда зуміла всіх здивувати, вийшовши в плей-офф з другого місця після перемог над ПАР (1:0) і Аргентиною (2:1). Потім південнокорейці здолали Японію (1:0), Сенегал (3:3 та 3:2 у серії пенальті) і Еквадор (1:0).

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Прогноз MarathonBet

Букмекери бачать Україні невеличким фаворитом у цьому протистоянні. Коефіцієнт на перемогу українців – 2,31. На корейців – 3,66. Малоймовірною є і нічия – 3,12.

В цьому матчі букмекери не бачать багато голів. На індивідуальний тотал в матчі більше двох коефіцієнт – 2,11. На тотал менше двох – 1,72.

Прогноз від Фаворит Спорт

Їх експерти прогнозують перемогу українців з дещо нижчим коефіцієнтом 2,10. На те, що збірна Південної Кореї виграє у Польщі – 3,75. Більш вірогідною є нічия у матчі — 3,15.

Прогноз від PariMatch

Дещо менший коефіцієнт на перемогу Південної Кореї дає PariMatch – 3,70. При цьому, на перемогу українців коефіцієнт трішки більший – 2,20. Щодо нічиєї, то її оцінили в 3,00.

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Ставка на те, що збірна України переможе і не пропустить у цьому матчі — 3,00. На аналогічний прогноз в бік Південної Кореї коефіцієнт 4,80.

У суботу, 15 червня, збірна України зіграє у фіналі проти Південної Кореї. Гра відбудеться у польському місті Лодзь. Початок зустрічі о 19:00.

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