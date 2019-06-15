Україна – Південна Корея: після першого тайму нічия 1:1 (відео)

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Україна – Південна Корея U20: відео всіх голів матчу ЧС 2019
Україна – Південна Rорея відео голів Чемпіонату світу U-20 / Getty Images

У матчі між збірними України та Південної Кореї ще до першого тайму було забито два голи. Відзначилися обидві команди.

Першими забили корейці. Арбітр після перегляду відеоповтору призначив пенальті у ворота українців. Канг Ін Лі переграв Андрія Луніна з 11-метрової позначки.

 

До слова: Україна – Південна Корея: онлайн-трансляція фіналу Чемпіонату світу U-20

 

Та на 34-ій хвилині українці зрівняли рахунок. Після подачі зі штрафного, Супряга скористався метушнею захисників та відправив м'яч у кут воріт суперників.

 

 

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Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Чемпіонат світу U-20
Джерело: 24 канал
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