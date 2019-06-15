Україна – Південна Корея: після першого тайму нічия 1:1 (відео)
У матчі між збірними України та Південної Кореї ще до першого тайму було забито два голи. Відзначилися обидві команди.
Першими забили корейці. Арбітр після перегляду відеоповтору призначив пенальті у ворота українців. Канг Ін Лі переграв Андрія Луніна з 11-метрової позначки.
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Та на 34-ій хвилині українці зрівняли рахунок. Після подачі зі штрафного, Супряга скористався метушнею захисників та відправив м'яч у кут воріт суперників.
Джерело: 24 канал
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