Україна в "золотому" складі вирвала 4 місце жіночої естафети в Хохфільцені, перемогла Норвегія
У суботу, 14 грудня, в австрійському Хохфільцені другий етап Кубка світу з біатлону продовжився жіночою естафетою. Україну представляли Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко та Олена Підгрушна.
Перемогу здобула збірна команда Норвегії, друге місце у росіянок, треті швейцарки.
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Українська четвірка, використавши 8 додаткових патронів на восьми вогневих рубежах, відстала від лідера збірної Норвегії (1 коло штрафу + 7 додаткових патронів) на 1 хвилину 09,2 секунди.
Етап в Хохфільцені 14 грудня продовжиться чоловічою гонкою переслідування, в якій візьмуть участь Дмитро Підручний, Антон Дудченко та Артем Прима.
Жіноча гонка переслідування відбудеться у неділю, 15 грудня, в рамках заключного дня другого етапу Кубка світу.
1. Норвегія (1+7) 1:10:04,7
2. Росія (0+5) +8,2
3. Швейцарія (1+9) +1:04,1
4. Україна (0+8) +1:09,2
5. Канада (0+7) +1:09,3
6. Чехія (1+12) +1:16,1
Зазначимо, що 13 грудня в Хохфільцені вже відбулася спринтерська гонка серед жінок. Валентина Семеренко стала в ній дев’ятою, Олена Підгрушна – 12-ю, Віта Семеренко – 52-ю, Юлія Джима – 55-ю.