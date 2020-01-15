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Україна виборола перше золото на Юнацькій Олімпіаді-2020

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Володимир Трошкін / GETTY IMAGES

Медальна скарбничка України на ІІІ зимових Юнацьких Олімпійських іграх поповнилася двома нагородами. Українці здобули золото та срібло з хокею 3х3.

Green – Red 10:4 (3:2, 4:1, 3:1)

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У фіналі хокейного турніру у форматі 3х3 зійшлися два українці – Володимир Трошкін з команди Green та Денис Пасько з команди Red.

Команда Трошкіна здобула переконливу перемогу. Боротьба точилася тільки в першому періоді, який завершився перемогою Green з рахунком 3:2.

У другій 20-хвилинці Трошкін та компанія закинули ще 4 шайби та забезпечили собі комфортну перевагу.

Надалі команди обмінялися ще декількома голами, але Green не відпустила перемогу.

Таким чином, Трошкін приніс Україні золото Юнацької Олімпіади. Денис Пасько поповнив скарбничку України сріблом.

Що цікаво, команди українців вже зустрічалися на груповому етапі. Тоді лише серія булітів дозволила команді Трошкіна перемогти.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту ІІІ зимові Юнацькі Олімпійські ігри Юнацькі Олімпійські ігри
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