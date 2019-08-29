Україна виборола право на проведення чемпіонату Європи з бадмінтону 2020 року

Україна стане країною-господаркою наступного чемпіонату Європи з бадмінтону. Змагання відбудуться в 2020 році у Києві.

Про це повідомляє офіційний сайт Національного олімпійського комітету України.

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Підпис під документом поставили генсекретар Європейської Конфедерації бадмінтону Браян Агербак і президент Федерації бадмінтону України Олексій Дніпров.

Варто зазначити, що європейську першість з бадмінтону наша країна буде приймати вперше. Раніше в цьому році Київ став місцем проведення щорічного конгресу Європейської конфедерації бадмінтону.

Ми з радістю підтримали ініціативу Федерації бадмінтону України про проведення такого престижного форуму в Україні. Цей чемпіонат Європи особливий ще й тим, що пройде в олімпійський рік, тому очікуємо цікаву і інтригуючу боротьбу,

– заявив глава НОК України Сергій Бубка.

Попередній розіграш континентальної першості пройшов в 2018 році в іспанській Уельві. Тоді беззаперечним лідером медального заліку стала Данія, зібравши 8 нагород, з яких 2 – золоті.