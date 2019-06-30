Україна виграла 15-те золото Європейських ігор у Білорусі
Аніта Серьогіна здобула для України 15-у золоту нагороду на Європейських іграх у Мінську (Білорусь). Медаль Серьогіної стала 50-ю для України у загальному заліку.
Українка Аніта Серьогіна здобула золотого куміте до 61 кг, перемігши у фіналі словенку Тяшу Рістіч.
Дивіться також: Український борець ледь не загинув на Європейських іграх, але зумів продовжити бій: відео
Серьогіна здобула перемогу з рахунком 3:1 і стала чемпіонкою ІІ Європейських ігор у Мінську.
За останній день Європейських ігор Україна здобула п'ять золотих нагород. Окрім Серьогіної медалі найвищого ґатунку до активу України додали Жан Беленюк, Олександр Хижняк, Олег Верняєв та Анастасія Бачинська.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі