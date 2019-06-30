Україна виграла 15-те золото Європейських ігор у Білорусі

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Аніта Серьогіна
Аніта Серьогіна / НОК України

Аніта Серьогіна здобула для України 15-у золоту нагороду на Європейських іграх у Мінську (Білорусь). Медаль Серьогіної стала 50-ю для України у загальному заліку.

Українка Аніта Серьогіна здобула золотого куміте до 61 кг, перемігши у фіналі словенку Тяшу Рістіч.

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Серьогіна здобула перемогу з рахунком 3:1 і стала чемпіонкою ІІ Європейських ігор у Мінську.

За останній день Європейських ігор Україна здобула п'ять золотих нагород. Окрім Серьогіної медалі найвищого ґатунку до активу України додали Жан Беленюк, Олександр Хижняк, Олег Верняєв та Анастасія Бачинська.

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Теги: Спорт Європейські ігри 2019 Новини Спорту
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