Україна виграла шосте золото на Європейських іграх
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Медальна скарбничка збірної України на Європейських іграх у Білорусі поповнилася нагородою найвищого ґатунку. Тепер в України шість золотих нагород.
Веслувальниці Марія Повх і Людмила Кукліновська стали чемпіонками ІІ Європейських ігор-2019.
До слова: Європейські ігри 2019 у Мінську: медальний залік та результати збірної України
Наша байдарка-двійка показала перший результат у фінальному заїзді на 200 м.
Українки випередили німецький тандем на долю секунди. Повх і Кукліновська подолали дистанцію за 44,781, а німкені – за 44,961. Третє місце посіла збірна Білорусі.
Ця золота нагорода дозволила Україні вийти на третє місце в загальному заліку. Продовжують лідирувати Росія та Білорусь.
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