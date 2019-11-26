Україна викупила права на трансляцію Олімпіади-2020

Депутат Верховної Ради Жан Беленюк розповів про підготовку збірної України до Олімпійських ігор 2020 року в Токіо. Беленюк провів зустріч з Президентом України Володимиром Зеленським та міністром молоді, культури і спорту Володимиром Бородянським.

Беленюк повідомив, що Україна вже викупила права на трансляцію Олімпіади. Через декілька днів буде проведено тендер між українськими телеканалами на право транслювати Олімпіаду.

Це важливо: WADA офіційно рекомендувала відсторонити Росію від міжнародних змагань на 4 роки

Беленюк написав у фейсбуці про те, що буде забезпечено фінансування й облаштування Українського дому в Токіо.

За словами депутати "Слуги народу", Зеленський планує його відвідати, щоб побажати вдалого виступу збірній.

Також будуть вирішені питання страхування спортсменів та трансферу вболівальників у Токіо.

Питання страхування здоров'я спортсменів. Сказали, що це питання буде також вирішено й проблем у цьому плані не повинно бути. Також, нагальне питання з приводу забезпечення трансферу вболівальників, які планують відвідати змагання. Я думаю, що це питання буде вирішене,

– сказав депутат.

Беленюк заявив, що в найближчі дні буде проведено перші збори оргкомітету. Уже розпочато роботу з підготовки збірної України та всіх організаційних моментів безпосередньо до Олімпіади.

Це цікаво: МОК уклав угоду з Airbnb на 500 мільйонів доларів

Жан Беленюк передав президенту два проєкти указів про додаткові заходи, які стосуються підготовки до Олімпіади й також про заходи, пов'язані з фізкультурою і спортом в Україні.