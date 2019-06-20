Україна вирвала перемогу в Монголії та вийшла у плей-офф чемпіонату світу з баскетболу 3х3

Чоловіча національна збірна України з баскетболу 3х3 здобула дві поспіль перемоги на чемпіонаті світу. Українці здолали Естонію та здобули вольову перемогу проти Монголії.

У матчі з Естонією підопічні Олега Юшкіна зробили ривок на старті гри (7:3), однак дозволили супернику повернутись та зрівняти рахунок.

Читайте також: Україна програла Росії та Італії на Чемпіонаті світу з баскетболу 3х3 серед жінок: відео

Естонці не відпускали наших хлопців далеко, але й вперед жодного разу не виходили. За рахунку 13:13 українській збірній вдалося відоборонятися і набрати переможні очки в цьому матчі – 15:13.

У матчі з Монголією "синьо-жовтим" вдалося врятуватися й вирвати перемогу. Поступаючись за 25 секунд до кінця основного часу зустрічі 2 очками, українці знайшли сили щоб врятуватися.

Спочатку з-під кільця очко команді приніс Максим Закурдаєв, а після вдалого захисту Олександр Сизов у сольному проході з сиреною набрав 16-е очко для нашої команди, перевівши гру в овертайм.

В овертаймі Україна пропустила першою, але Закурдаєв зрівняв рахунок, а Тимофеєнко реалізував переможний "середній". Україна перемогла 18:17 та з трьома перемогами у чотирьох матчах вийшла у плей-оф світової першості.

Які правила у грі 3х3?Команди грають тільки на одній половині майданчика з одним кошиком. Дві команди складаються з трьох гравців та одного на заміні. Команда має на атаку 12 секунд. Перша команда, яка набирає 21 очко або є найкращою після 10 хвилин гри, – перемагає.



Овертайм грається до двох набраних очок, навіть якщо він починається за рахунку 20:20. За дальній кидок – 2 очки, за інші – по одному. Щоб отримати право на атаку після кидка суперників, команда завжди повинна вивести м'яч за дугу. Після забитого м'яча команда, що пропустила негайно продовжує гру з-під кільця, суперники не можуть заважати їй всередині півкола. Кожна команда має один тайм-аут за гру.



Починаючи з 7-го командного всі фоли караються двома штрафними, навіть якщо м'яч зарахований. Починаючи з 10-го командного всі фоли караються двома штрафними плюс володінням суперника (навіть якщо м'яч зарахований). Фоли в нападі не кидаються, незалежно від кількості командних фолів.