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Україна виступить потужним складом на жіночій спринтерській гонці в Оберхофі

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Жіноча збірна України з біатлону / Фото з відкритих джерел

У четвер, 9 січня, в Оберхофі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону.

Першим видом програми стане жіночий спринт, а напередодні став відомий стартовий лист. Першою з українок стартує Юлія Джима, яка піде на дистанцію шостою.

До слова: Новий сезон з біатлону: все, що треба знати

Українки в заявці на спринт в Оберхофі:

6. Юлія Джима;

41. Валентина Семеренко;

51. Олена Підгрушна;

57. Віта Семеренко;

90. Анастасія Меркушина.

Гонка відбудеться 9 січня. Початок – о 15:30.

Раніше Спорт24 писав, що Дар'я Блашко через проблеми із самопочуттям пропустить спринт в Оберхофі.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Новини біатлону Віта Семеренко Олена Підгрушна Анастасія Меркушина Юлія Джима Валентина Семеренко Новини Спорту
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