Україна виступить потужним складом на жіночій спринтерській гонці в Оберхофі
У четвер, 9 січня, в Оберхофі стартує четвертий етап Кубка світу з біатлону.
Першим видом програми стане жіночий спринт, а напередодні став відомий стартовий лист. Першою з українок стартує Юлія Джима, яка піде на дистанцію шостою.
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Українки в заявці на спринт в Оберхофі:
6. Юлія Джима;
41. Валентина Семеренко;
51. Олена Підгрушна;
57. Віта Семеренко;
90. Анастасія Меркушина.
Гонка відбудеться 9 січня. Початок – о 15:30.
Раніше Спорт24 писав, що Дар'я Блашко через проблеми із самопочуттям пропустить спринт в Оберхофі.
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