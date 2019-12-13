Україна виступить в естафеті Кубка світу золотим складом Сочі-2014
Тренерський штаб жіночої збірної України визначився зі складом на класичну естафету на Кубку світу в Хохфільцені.
За Україну побіжать Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко та Олена Підгрушна, повідомляє "UA:Біатлон".
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Саме в такому складі збірна України завоювала золото Олімпіади-2014 в Сочі.
Зазначимо, що 13 грудня в Хохфільцені вже відбулася спринтерська гонка серед жінок. Валентина Семеренко стала в ній дев’ятою, Олена Підгрушна – 12-ю, Віта Семеренко – 52-ю, Юлія Джима – 55-ю.
Також на першому етапі Кубка світу в Естерсунді (Швеція) Юлія Джима здобула срібло в індивідуальній гонці.
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