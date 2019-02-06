Україна вперше в історії виборола медаль на чемпіонаті світу зі сноубордингу

На чемпіонаті світу зі сноубордингу збірна України здобула срібну медаль. 28-літня Аннамарі Данча стала "срібною" призеркою в дисципліні паралельний слалом. Це перша медаль зі сноубордингу в історії України.

До топ-16 Данча пробилася, показавши лише 15-ий результат. Однак згодом вона вдало подолала 1/8 фіналу, чвертьфіналі та півфіналі. І лише у фіналі українка поступилася на 0,85 секунди Джулі Зогг зі Швейцарії.

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Відео фіналу у паралельному слаломі на чемпіонаті світу

Зазначається, що у кар’єрі 28-річної українки це найкращий результат. Раніше її кращим результатом було 6-те місце на цьому ж чемпіонаті світу. При цьому у паралельному слаломі вона ніколи не фінішувала вище 15-го місця в паралельному слаломі на чемпіонатах світу.

Завдяки медалі Аннимарі Данчої Україна піднялася одразу на 21-е місце в загальному медальному заліку, розділяючи це місце з Великою Британією.

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