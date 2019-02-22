Україна впевнено наблизилася до Бельгії в таблиці коефіцієнтів УЄФА: фото

290 Читать новость на русском
Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА / Фото з відкритих джерел

Україна скоротила відставання від Бельгії в таблиці коефіцієнтів УЄФА після матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи.

Спорт 24 писав, що в 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" обіграло "Олімпіакос" (1:0), а "Шахтар" програв "Айнтрахту" (1:4). Київський клуб пройшов далі.

Читайте також: Хто вийшов в 1/8 фіналу Ліги Європи

Перемога "Динамо" і вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи принесли Україні 0,4 бала в клубний рейтинг УЄФА. З урахуванням того, що всі бельгійські і турецькі клуби вилетіли, Україна гарантувала дев'яту сходинку за підсумками цього сезону.

В сумі п'яти компаній 2014-2019 років за цим рейтингом визначається представництво країни в єврокубках в сезоні 2020/2021. А якщо кияни ще доберуться до чвертьфіналу або далі, то можна помріяти і про повернення восьмої позиції.

Топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА станом на 22 лютого

Які перспективи України в таблиці коефіцієнтів УЄФА?
Сьома, восьма і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в обох єврокубках. А саме – п'ять клубів: два – в Лізі чемпіонів (один – в груповому раунді, один – в третьому кваліфікаційному) і три – в Лізі Європи (один – в груповому раунді, один – в третьому кваліфікаційному та один – у другому кваліфікаційному).

А ось 10 позиція при певних обставинах уже втрачає деякі привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11-у, яка, згідно з базовою сіткою, не дозволяє асоціації делегувати свій клуб автоматом в групу Ліги чемпіонів.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Як зробити сирники: прості рецепти приготування
сьогодні
7043
Теги: Футбол Динамо Спорт УЄФА Шахтар Ліга Європи
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Всі б’ються до останньої секунди, тому стало набагато складніше, – каратистка Катерина Крива
сьогодні 12:30 Всі б’ються до останньої секунди, тому стало набагато складніше, – каратистка Катерина Крива
Станіслав Безушко 34
Російський лижник ледь не побив норвежця через поразку у гонці: відео
сьогодні 10:25 Російський лижник ледь не побив норвежця через поразку у гонці: відео
1379
"Динамо" вистачило голу, щоб перемогти "Олімпіакос": відео
21 лютого 23:57 "Динамо" вистачило голу, щоб перемогти "Олімпіакос": відео
1147
Чотири голи "Айнтрахта" залишили "Шахтар" за бортом Ліги Європи: відео голів
21 лютого 21:49 Чотири голи "Айнтрахта" залишили "Шахтар" за бортом Ліги Європи: відео голів
1470
Юлія Журавок: З радістю б виступала в Росії, ми, спортсмени, дружимо з росіянами
21 лютого 17:18 Юлія Журавок: З радістю б виступала в Росії, ми, спортсмени, дружимо з росіянами
651
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук