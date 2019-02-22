Україна впевнено наблизилася до Бельгії в таблиці коефіцієнтів УЄФА: фото

Україна скоротила відставання від Бельгії в таблиці коефіцієнтів УЄФА після матчів-відповідей 1/16 фіналу Ліги Європи.

Спорт 24 писав, що в 1/16 фіналу Ліги Європи "Динамо" обіграло "Олімпіакос" (1:0), а "Шахтар" програв "Айнтрахту" (1:4). Київський клуб пройшов далі.

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Перемога "Динамо" і вихід в 1/8 фіналу Ліги Європи принесли Україні 0,4 бала в клубний рейтинг УЄФА. З урахуванням того, що всі бельгійські і турецькі клуби вилетіли, Україна гарантувала дев'яту сходинку за підсумками цього сезону.

В сумі п'яти компаній 2014-2019 років за цим рейтингом визначається представництво країни в єврокубках в сезоні 2020/2021. А якщо кияни ще доберуться до чвертьфіналу або далі, то можна помріяти і про повернення восьмої позиції.

Топ-10 таблиці коефіцієнтів УЄФА станом на 22 лютого

Які перспективи України в таблиці коефіцієнтів УЄФА?

Сьома, восьма і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в обох єврокубках. А саме – п'ять клубів: два – в Лізі чемпіонів (один – в груповому раунді, один – в третьому кваліфікаційному) і три – в Лізі Європи (один – в груповому раунді, один – в третьому кваліфікаційному та один – у другому кваліфікаційному).



А ось 10 позиція при певних обставинах уже втрачає деякі привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11-у, яка, згідно з базовою сіткою, не дозволяє асоціації делегувати свій клуб автоматом в групу Ліги чемпіонів.

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