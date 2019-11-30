Україна втратила медаль на першій гонці Кубка світу з біатлону, лідируючи по дистанції

У суботу, 30 листопада, стартував новий сезон Кубку світу з біатлону в шведському Естерсунді. Першою гонкою стала одиночна змішана естафета, де Україну представляли Анастасія Меркушина та Артем Тищенко.

Збірна України після першого етапу завдяки ідеальній стрільбі Меркушиної захопила лідерство і мала всі шанси на перемогу. Аж до шостого вогневого рубежу гонка для українців складалася ідеально, але на другій для себе стрільбі стоячи Меркушина потрапила в порив вітру і відправилася на три кола штрафу.

Читайте також: Стартує новий сезон з біатлону: все, що треба знати

Після провалу Анастасії, наша команда випала з числа претендентів на медалі. На останньому етапі перші два місця розігрували німець Ерік Лессер і швед Себастьян Самуельсон. Саме останній краще впорався зі стрільбою і привів Швецію до перемоги в першій гонці сезону. Німцям довелося задовольнятися срібними медалями, а трійку призерів замкнули норвежці.

Артем Тищенко зумів впоратися зі стрільбою і фінішував четвертим, залишивши позаду команду Естонії.

Варто зазначити, що жодна команда в зв'язку з сильним вітром не зуміла пройти гонку без штрафних кіл.

Кубок світу з біатлону в Естерсунді. Одиночна змішана естафета.

1. Швеція (2+11) 36:42,1

2. Німеччина (1+9) +18,1

3. Норвегія (1+16) +40,1

4. Україна (3+6) +56,9

5. Естонія (1+8) +1:01,6

6. США (1+16) +1:17,0