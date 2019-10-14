Україна втретє поспіль зіграє на чемпіонаті Європи та вперше вийшла напряму

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Збірна України
Збірна України / ffu.ua

Збірна України з футболу втретє у своїй історії зіграє на груповому етапі чемпіонату Європи. 14 жовтня команда Андрія Шевченка перемогла Португалію та оформила вихід на Євро-2020.

За тур до завершення кваліфікації "синьо-жовті" набрали 19 очок. Жодна з команд групи B не зможе випередити Україну. Це вперше Україна вийшла на чемпіонат Європи, вигравши групу.

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Вперше Україна зіграла на чемпіонаті Європи у 2012 році. Тоді Україна разом з Польщею приймали матчі континентальної першості, тому отримали прямі перепустки.

Вдруге збірна України грала на чемпіонаті Європи у 2016 році. Тоді команда Михайла Фоменка пройшла через раунд плей-офф, в якому здолала Словенію.

Як це було: Україна – Португалія відеоогляд матчу

Таким чином, збірна України втретє поспіль зіграє на чемпіонаті Європи.

У попередніх двох випадках "синьо-жовті" не змогли вийти з групи. У 2012 році Україна двічі програла (Франції та Англії) та перемогла Швецію.

У 2016 році Україна програла всі три матчі (Німеччині, Північній Ірландії та Польщі).

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Автор: Михайло Гема
Теги: Спорт Футбол Збірна України з футболу Євро-2020 Новини Спорту
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