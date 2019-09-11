Україна втретє в історії уникла поразки, програючи з рахунком 0:2

У вівторок, 10 вересня, у матчі з Нігерією (2:2) збірна України, пропустивши два м'ячі, зуміла уникнути поразки.

Раніше подібний "трюк" нашій команді вдавався двічі, повідомляє Sport.ua.

Як це було: Україна – Нігерія: відеоогляд товариського матчу

7 жовтня 2000 року в гостьовому поєдинку відбіркового турніру чемпіонату світу з Вірменією підопічні Валерія Лобановського програвали після першого тайму господарям з рахунком 0:2. Однак завдяки двом голам Андрія Шевченка і одного – Андрія Гусіна здобули в результаті вольову перемогу – 3:2.

А 10 років потому – 8 жовтня 2010-го – українці, під керівництвом Юрія Калітвінцева, в товариській зустрічі з канадцями в Києві також поступалися 0:2 в першій половині гри. Але в другій 45-хвилинці після голів Артема Мілевського і Анатолія Тимощука звели матч до нічиєї – 2:2.

До слова, у поєдинку з Нігерією (2:2) перервалася переможна серія збірної України, що склала 4 матчі. Більш тривалі виграшні серії наша команда мала лише двічі.

Дізнайтесь! Збірна України зіграла внічию проти Нігерії: які проблеми української команди показав цей матч