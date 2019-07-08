Україна яскраво перемогла Канаду та вийшла у півфінал Універсіади-2019

Друга чоловіча збірна України здобула надважку і надважливу перемогу в матчі 1/4 фіналу Універсіади-2019.

Канада – Україна 80:82

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Команда Віталія Степановського з рахунком 82:80 перемогла команду Канади, здобувши місце у півфіналі.

У наступному раунді українська збірна продовжить боротьбу за титул в матчі проти команди Австралії, яка в своєму чвертьфіналі перемогла Аргентину з рахунком 73:64.

Раніше Спорт 24 повідомляв, що латвійський тренер Айнарс Багатскіс очолив чоловічу збірну України з баскетболу. Фахівець паралельно працюватиме в "Київ-Баскет".