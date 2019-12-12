Україна з поразки стартувала на молодіжному чемпіонату світу з хокею

Старт домашнього чемпіонату світу виявився невдалим для молодіжної збірної України. У першому матчі українці поступилася одноліткам з Угорщини.

У першому періоді українці так і не змогли довести атаки до логічного завершення. Натомість наприкінці двадцятихвилинки "синьо-жовті" пропустили.

До слова: Збірна України з хокею не зуміла дограти матч через травму двох воротарів

Вже на старті другого періоду українці рахунок зрівняли. Денис Архипенко замкнув передачу Дмитра Даниленка. Та вже в наступній атаці угорці знову вийшли вперед. До завершення другого періоду Артур Оганджанян пропустив ще двічі.



Українці поступилися угорцям в першому матчі (фото: Федерація хокею України)

Ще одна шайба у ворота збірної України влетіла у третьому періоді. Тож старт на домашньому чемпіонаті світу серед молодіжних команд збірна України з хокею розпочала з поразки.

Україна – Угорщина 1:5

Шайби: 0:1 – Коватс (Хорват), 19:19. 1:1 – Архипенко (Даниленко), 22:05. 1:2 – Немет (Ретфалві), 22:43. 1:3 – Вертеш (Дезсі), 32:08. 1:4 – Амбрус, 33:57. 1:5 – Дезсі (Петер, Вертеш), 55:13.