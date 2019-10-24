Україна з розгромної перемоги стартувала у відборі на Чемпіонат світу з футзалу

Збірна України з футзалу зіграла перший матч у відборі на Чемпіонат світу. "Синьо-жовті" розгромили збірну Косово.

Україна – Косово 7:1

Голи: Фаренюк, 12, Шотурма, 18, Сорокін, 23, 28, 33, Зварич, 25, Королишин, 34 – Руковці, 12

Українці першим пропустили у цій грі. Крашікі організував стрімку контратаку своєї збірної, віддавши на Керімі, який вивів на ударну позицію Руковці. Після удару Джетона Литвиненко врятував нашу команду не зумів.

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Та вже за 40 секунд рахунок знову був рівним – Фаренюк на дальній штанзі замкнув пас від Шотурми. І саме останній вивів збірна України вперед у цьому матчі, забивши ще у першому таймі після подачі з кутового.

У другому таймі на паркет за збірну України вийшли Сорокін, Зварич та Королишин. Саме вони і організували п'ять голів у ворота суперників. Хет-триком відзначився Сорокін.

Свій другий поєдинок у рамках основного раунду європейської кваліфікації до чемпіонату світу збірна України проведе у п'ятницю, 25 жовтня. Суперником нашої команди стане збірна Словенії. Початок зустрічі о 21:00 за Києвом.

До еліт-раунду проб'ються перші та другі команди кожної з восьми груп основного раунду відбору. На наступній стадії 16 збірних 7 листопада поточного року розділять на чотири квартети, переможці яких напряму потраплять на чемпіонат світу. Поєдинки еліт-раунду відбудуться 28 січня – 2 лютого 2020 року. Команди, які посядуть у групах другі місця, вийдуть до плей-офф, в якому будуть розіграні ще дві путівки на Мундіаль. Стикові матчі заплановані на 9-е та 12-е квітня 2020 року.

Таким чином, шість команд європейського відбору приєднаються до Литви, яка прийматиме світовий форум 12 вересня – 4 жовтня 2020 року.