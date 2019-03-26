Україна завадила проведенню футбольного матчу з командою з окупованого Криму в Туреччині

У Туреччині скасували товариський матч між "Істанбулспором" і представником чемпіонату Криму "Кизилташем".

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

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Він зазначив, що російські окупанти за допомогою спортивного змагання правдами і неправдами намагалися представити світу нібито прорив міжнародної ізоляції окупованого Криму.

"Матч в Стамбулі, такий бажаний для російських окупантів, не відбудеться! Особлива подяка всім, хто не дав здійснитися підлий план російських окупантів: співробітникам Посольства України в Туреччині, Міністерству молоді та спорту України, керівництву Федерації футболу України, співробітникам Меджлісу кримськотатарського народ. Взаємодія було абсолютною", – написав Чубаров.

До слова, матч був запланований на 27 березня в Стамбулі.

Замість матчу буде проведена прес-конференція організаторів товариського матчу.

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