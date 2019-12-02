Україна завоювала сім золотих медалей на престижному турнірі з самбо

У Нур-Султані пройшов престижний турнір з самбо на призи президента Казахстану.

Збірна України виграла сім золотих і дві бронзові медалі.

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Нагороди найвищого ґатунку Україні в спортивному самбо принесли Марія Буйок (до 52 кг), Анастасія Шевченко (до 64 кг), Наталія Смаль (до 72 кг), Стеценко Дмитро (до 82 кг), Ярослав Давидчук (до 90 кг) і Олексій Мойсеєв (до 100 кг). Бронзові нагороди завоювали Анастасія Новікова (до 56 кг) і Кирило Мельничук (до 68 кг).

Також золоту медаль в бойовому самбо виборов Олександр Воропаєв (до 62 кг).