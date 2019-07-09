Українець Регеда завоював срібну медаль Універсіади-2019

Український метальник молота Сергій Регеда завоював срібло Універсіади в Неаполі.

Регеда показав третій результат у кваліфікації – 72,35 метра, проте зумів його поліпшити в фіналі і піднявся на одну позицію – 74,27 метра.

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Перше місце зайняв турок Озкан Балтаджі, який на Універсіаді-2017 Тайбеї посів п'яте місце.

Таким чином, Україна завоювала третю медаль на Універсіаді в Неаполі. До цього бронзові нагороди збірної принесли дзюдоістка Анна Антикало і тхеквондистів Денис Вороновський.

Загалом до 14 липня на студентських Іграх-2019 розіграють 250 комплектів нагород у 18 видах спорту.