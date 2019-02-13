Україна завоювала 7 медалей на престижному турнірі з легкої атлетики у Франції

На міжнародних змаганнях у французькому Валь-д'Уаз українські легкоатлетки вибороли одразу чотири золоті медалі.

Юлія Левченко, стрибнувши у висоту на 2 метри, встановила новий особистий рекорд в закритих приміщеннях і взяла золоту медаль. Також з результатом 1,96 метра друге місце зайняла Ірина Геращенко, а трійку призерів закрила Катерина Табашник (1,90 м).

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Четверте місце у Оксани Окунєвої – 1.85 м, а Ярослава Магучіх не змогла взяти планку на висоті 1.85 м, припинивши виступи без результату

У забігу на дистанції 400 метрів Тетяна Мельник стала переможницею, фінішувавши за 52,87 секунди. В першій трійці також опинилася українка Анна Ярощук-Рижикова, яка фінішувала третьою.

Ще одне золото Україні принесла Марина Бех-Романчук, стрибнувши в довжину на 6,60 метра.

Анна Плотніцина показала другий кращий результат на 60-метровому забігу з перешкодами, поступившись 0,1 секунди білорусці Ельвірі Герман.

Також українка Марина Килипко, взявши висоту в 4,40 метра, посіла п'яте місце в змаганнях зі стрибків з жердиною.

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