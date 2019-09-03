Україна зазнала принизливої поразки від Німеччини, пропустивши 8 голів у відборі на жіночий Євро

Жіноча збірна України з футболу стартувала у відборі на Чемпіонат Європи 2021 року. Однак сам старт видався невдалим.

Україна — Німеччина 0:8

Матч для українок розпочався не надто вдало. Вже на 5-й хвилині наша збірна пропустила після удару Дабріц. При цьому головна арбітерка матчу довго радилася зі своєї асистенткою чи зараховувати гол через пасивний офсайд однієї з гравчинь збірної Німеччини. У підсумку гол було зараховано.

Загалом німкені не надто форсували гру, граючи у своє задоволення. Матч проходив повністю під їх контролем. І це при тому, що вони вже зіграли перший матч відбору, у суботу, 31 серпня, розгромивши збірну Чорногорії 10:0. Були близькі до такого рахунку й у Львові, але декілька разів Самсон відверто рятувала збірну України.

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Та не зуміла врятувати, коли на 29-й хвилині рахунок у матчі подвоїла Магуль. А за три хвилини у її ворота було призначено пенальті. Після потужного удару м'яч влучив у руку Дарії Кравець. Удар був настільки потужний, що футболістці знадобилася допомога медиків. Самсон взяла удар Попп з 11-метрової позначки, але першою на добиванні опинилася Раух, яка і зробила рахунок розгромним.

Українки на це не мали чим відповісти. Овдійчук програвала боротьбу попереду. А поодинокі стандарти не давали результату.

0:3 після першого тайму не видавалися чимось незвичним. Адже українкам протистояли чинні олімпійські чемпіонки, дворазові чемпіонки світу та восьмиразові чемпіонки Європи.

Відеоогляд першого тайму Україна - Німеччина

Збірна України непогано розпочала другий тайм. Тож на полі точилася рівна боротьба. Але знову забили німкені.

А в кінці матчу українки просто "посипалися", коли за 12 хвилин до кінця матчу пропустили чотири голи. За цей час Дарбіц оформила хет-трик. При цьому голи залітали на будь-який смак.

Саме з німкенями збірна України зіграє наступний матч у відборі на Євро-2021. Матч відбудеться 5 жовтня. Після того на українок очікує виїзд до Ірландії. Саме ця збірна є головним конкурентом збірної України за місце на Євро-2021.

Нагадаємо, що фінальний турнір жіночого Євро відбудеться в Англії в липні 2021 року. Із 47-ми команд, що беруть участь у кваліфікації, до вирішальної стадії потраплять 15. До Англії як господаря ЧЄ приєднаються дев’ять переможців відбірних груп та три кращі другі команди. Ще шість команд, які стануть другими у своїх групах, розіграють у стикових матчах останні три путівки. Україна грає в групі з Німеччиною, Ірландією, Чорногорією та Грецією.