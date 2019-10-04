Україна зберегла позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА

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Таблиця коефіцієнтів УЄФА
Таблиця коефіцієнтів УЄФА / Фото з відкритих джерел

Після матчів 2-го туру Ліги Європи, що відбулися 3 жовтня, оприлюднена нова таблиця коефіцієнтів УЄФА.

Україна залишилася на 10 місці в таблиці коефіцієнтів Союзу європейських футбольних асоціацій (УЄФА). 

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Перемога "Шахтаря" над "Аталантою" в Лізі чемпіонів, а також нічиї "Олександрії" з "Гентом" і "Динамо" з "Лугано" в Лізі Європи дозволили Україні набрати 0,800 очок за підсумками тижня.

Нідерланди, які йдуть 9-ми, набрала на тижні 1,400 балів. Туреччина, яка знаходиться на 11 місці, заробила менше України – 0,400. У підсумку, всі асоціації залишилися на своїх позиціях.

Після реформи єврокубків і впровадження з 2021 третього турніру і восьма, і дев'ята асоціації в таблиці коефіцієнтів УЄФА мають абсолютно однакові квоти в єврокубках.

А ось 10 позиція втрачає певні привілеї (другий призер стартує в Лізі чемпіонів на етап раніше). Не кажучи вже про 11, яка не дозволяє асоціації автоматично делегувати свій клуб до групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, Україна втратила одну позицію в таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед Нідерланди, за підсумками першого туру групових етапів єврокубків.

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Автор: Вісент Луїс
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту УЄФА Динамо Ліга Європи Шахтар ФК Олександрія Ліга чемпіонів
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