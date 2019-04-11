Україна здобула друге золото чемпіонату Європи з боротьби

Українка Ірина Гусяк здобула золото чемпіонату Європи з боротьби, який відбувається у румунському Бухаресті.

Українка, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, здобула переконливу перемогу у фіналі над болгаркою Евеліною Ніколовою.

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Гусяк слідом за Оксаною Лівач (до 50 кг) сходить на першу сходинку п’єдесталу чемпіонату Європи з боротьби.

Також в активі української команди дві бронзові нагороди. Олександр Хоцянівський у малому фіналі переміг дворазового призера чемпіонатів Європи поляка Роберта Барана з рахунком 3:2.

Таку ж нагороду для України завоював Василь Шуптар. Бронзовий чемпіон світу 2015 року здобув нагороду у ваговій категорії до 65 кг.

Що таке вільна боротьба?

Спортивне єдиноборство, вид боротьби, в основі якого лежить позиційне маневрування двох спортсменів, кожен з яких за допомогою різних технічних прийомів (захоплень, кидків, переворотів, підніжок, підсічок тощо) намагається покласти суперника на лопатки, чи набрати більшу кількість очок в процесі боротьби. Від класичної боротьби вільна відрізняється широким спектром технік, що включають використання ніг: зачепи, підсічки, підніжки та інше.



Учасники змагань поділяються на вагові категорії — 7 для чоловіків: до 55, 60, 66, 74, 85, 96 і 120 кг та 4 для жінок у програмі Олімпійських ігор: до 48, 55, 60 і 72 кг та 7 для жінок в неолімпійських вагових категоріях: до 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 кг.

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