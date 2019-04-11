Україна здобула друге золото чемпіонату Європи з боротьби

47 Читать новость на русском
Ірина Гусяк
Ірина Гусяк / twitter.com/OlympicUA

Українка Ірина Гусяк здобула золото чемпіонату Європи з боротьби, який відбувається у румунському Бухаресті.

Українка, яка виступає у ваговій категорії до 55 кг, здобула переконливу перемогу у фіналі над болгаркою Евеліною Ніколовою.

Читайте також: Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями

Гусяк слідом за Оксаною Лівач (до 50 кг) сходить на першу сходинку п’єдесталу чемпіонату Європи з боротьби.

Також в активі української команди дві бронзові нагороди. Олександр Хоцянівський у малому фіналі переміг дворазового призера чемпіонатів Європи поляка Роберта Барана з рахунком 3:2.

Таку ж нагороду для України завоював Василь Шуптар. Бронзовий чемпіон світу 2015 року здобув нагороду у ваговій категорії до 65 кг.

Що таке вільна боротьба?
Спортивне єдиноборство, вид боротьби, в основі якого лежить позиційне маневрування двох спортсменів, кожен з яких за допомогою різних технічних прийомів (захоплень, кидків, переворотів, підніжок, підсічок тощо) намагається покласти суперника на лопатки, чи набрати більшу кількість очок в процесі боротьби. Від класичної боротьби вільна відрізняється широким спектром технік, що включають використання ніг: зачепи, підсічки, підніжки та інше.

Учасники змагань поділяються на вагові категорії — 7 для чоловіків: до 55, 60, 66, 74, 85, 96 і 120 кг та 4 для жінок у програмі Олімпійських ігор: до 48, 55, 60 і 72 кг та 7 для жінок в неолімпійських вагових категоріях: до 48, 51, 55, 59, 63, 67, 72 кг.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
У Зеленського пояснили, чому досі не представили топ-5 кандидатів на високі посади
сьогодні
8338
Теги: Спорт Новини Спорту Вільна боротьба
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Україна здобула друге золото чемпіонату Європи з боротьби
сьогодні 19:34 Україна здобула друге золото чемпіонату Європи з боротьби
47
Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – що відомо про наступного суперника Василя Ломаченка
10 квітня 16:30 Ентоні "Мільйон доларів" Кролла – що відомо про наступного суперника Василя Ломаченка
Михайло Гема 587
Я залишив команду на хорошій ноті – чемпіонів Європи, які перемогли всіх, – Дмитро Сосновський
сьогодні 16:01 Я залишив команду на хорошій ноті – чемпіонів Європи, які перемогли всіх, – Дмитро Сосновський
Станіслав Безушко 197
Мілевський заявив, що перемога Зеленського на виборах стане грандіозною подією
сьогодні 14:33 Мілевський заявив, що перемога Зеленського на виборах стане грандіозною подією
1490
"Аякс" зіграв внічию з "Ювентусом" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео
сьогодні 08:20 "Аякс" зіграв внічию з "Ювентусом" у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео
460
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук