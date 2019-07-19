Україна здобула другу медаль на чемпіонаті світу з фехтування

Український шпажист Ігор Рейзлін завоював бронзу чемпіонату світу з фехтування, який проходить в Будапешті.

У півфінальному поєдинку українець поступився росіянину Сергію Біде (15:10).

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До цього, в 1/8 фіналу Ігор здолав іменитого співвітчизника Богдана Нікішина (15:14), а в чвертьфіналі переміг спортсмена з Казахстану – Руслана Курбанова з рахунком 15:12.

Для 34-річного Рейзліна – це перша медаль чемпіонату світу. Раніше він ставав срібним призером чемпіонату Європи-2011 в командних змаганнях.

Це вже друга медаль України на світовій першості в Будапешті. Днем раніше українка Олена Кривицька також завоювала бронзу змагань.