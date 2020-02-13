Україна здобула дві срібні та одну бронзову медалі на чемпіонаті Європи з боротьби

Одразу дві срібні нагороди здобули українські борчині на чемпіонаті Європи. Також наша скарбничка поповнилася бронзовою медаллю.

Срібні медалі Україні принесли Оксана Лівач, яка у фіналі до 50 кілограмів поступилася болгарці Міглені Селішці.

До слова: Українець Новіков сенсаційно став чемпіоном Європи з боротьби

Свій фінальний бій програла і Соломія Винник. Вона у фіналі вагової категорії до 55 кілограмів програла росіянці Ользі Хорошавцевій.

Виграла свій "малий фінал" Ангеліна Лисак. Вона здобула бронзову медаль у ваговій категорії до 59 кілограмів.

Також медалі збірна України може отримати 14 лютого. Аліна Акобія вийшла до фіналу вагової категорії до 57 кілограмів, де зустрінеться з чемпіонкою Європи 2017 року, багаторазовою чемпіонкою Нордичного чемпіонату та чемпіонкою світу U23 Грейс Якоб Булен з Норвегії.

Також фіналісткою стала і Юлія Ткач. Її суперницею по фіналу вагової категорії до 62 кілограмів стала титулована росіянка Інна Тражукова, що є чинною чемпіонкою світу у вазі 65 кг, а також є багаторазовою призеркою чемпіонату Європи. Аліна Бережна вийшла до бронзового фіналу.