24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Україна здобула дві срібні та одну бронзову медалі на чемпіонаті Європи з боротьби

0
Оксана Лівач / facebook.com/ukrwrestling

Одразу дві срібні нагороди здобули українські борчині на чемпіонаті Європи. Також наша скарбничка поповнилася бронзовою медаллю.

Срібні медалі Україні принесли Оксана Лівач, яка у фіналі до 50 кілограмів поступилася болгарці Міглені Селішці.

До слова: Українець Новіков сенсаційно став чемпіоном Європи з боротьби

Свій фінальний бій програла і Соломія Винник. Вона у фіналі вагової категорії до 55 кілограмів програла росіянці Ользі Хорошавцевій.

Виграла свій "малий фінал" Ангеліна Лисак. Вона здобула бронзову медаль у ваговій категорії до 59 кілограмів.

Також медалі збірна України може отримати 14 лютого. Аліна Акобія вийшла до фіналу вагової категорії до 57 кілограмів, де зустрінеться з чемпіонкою Європи 2017 року, багаторазовою чемпіонкою Нордичного чемпіонату та чемпіонкою світу U23 Грейс Якоб Булен з Норвегії.

Також фіналісткою стала і Юлія Ткач. Її суперницею по фіналу вагової категорії до 62 кілограмів стала титулована росіянка Інна Тражукова, що є чинною чемпіонкою світу у вазі 65 кг, а також є багаторазовою призеркою чемпіонату Європи. Аліна Бережна вийшла до бронзового фіналу.

Агресія Кремля біля Керченської протоки: Росія обстріляла "Бердянськ" з вертольота
сьогодні
4616
Автор: Ігор Саджениця
Теги: Вільна боротьба Новини Спорту Спорт
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 13:13 Трансфери команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 5442
сьогодні 11:39 Віктор Вихрист – нова українська загроза у боксі для Уайлдера і Джошуа
Андрій Тудовші 11286
12 лютого 20:46 Беленюк про скандал з Ломаченком: Якщо хочеш розповісти вірш, то вивчи і розкажи без відеоряду
Юрій Семенюк 4122
12 лютого 17:49 Red Bull другим показав болід на новий сезон Формули-1 – фото
Юрій Семенюк 166
12 лютого 15:52 Китайські спортсмени пробігають марафон по своїй квартирі під час епідемії коронавірусу
Юрій Семенюк 219
Новини
Більше новин
Залиште відгук