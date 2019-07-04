Україна здобула першу медаль на літній Універсіаді 2019

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Анна Антикало здобула бронзову медаль літньої Універсіади
Анна Антикало здобула бронзову медаль літньої Універсіади

Українська дзюдоїстка Анна Антикало принесла збірній України першу нагороду на літній Універсіаді 2019. Вона здобула бронзову медаль.

Українка у півфіналі вагової категорії до 70 кілограмів поступилася росіянці Мадіні Таймазовій. Та ж у фіналі програла японці Сіо Танака.

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Бронза Антикало – перша нагорода збірної України на літній Універсіаді у Наполі. Турнір стартував 3 липня і триватиме до 14 липня.

За медалі Універсіади змагатимуться 8 тисяч студентів зі 140 країн, які розіграють 222 медалі в 18 видах спорту. Україну представлятимуть 178 спортсменів у 12 видах спорту. Українці будуть представлені у чоловічому та жіночому баскетболі та волейболі, спортивній та художній гімнастиці, легкій атлетиці, плаванні, стрибках у воду, стрільбі з лука, тенісі, тхеквондо, фехтуванні та футболі.

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Теги: Спорт Новини Спорту Дзюдо Універсіада 2019
Джерело: 24 канал
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