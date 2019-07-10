Україна здобула п'яту медаль на Всесвітній Універсіаді-2019

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Ірина Ромолданова
Ірина Ромолданова / Скріншот

Український тхеквондістка Ірина Ромолданова завоювала бронзову медаль Універсіади-2019, яка проходить в Неаполі.

25-річна спортсменка дійшла до півфіналу в категорії до 49 кг, де поступилася представниці китайського Тайваню Тін-Ю Чжан (1:6), пише Xsport.

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У змаганнях з тхеквондо бій за третє місце не проводиться, а тому обидві півфіналістки отримують бронзові нагороди.

Ця медаль стала п'ятою для збірної України. У загальному заліку "синьо-жовта" команда розташовується на 19 місці.

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Теги: Новини Спорту Спорт Універсіада 2019
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