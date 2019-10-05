Україна здобула розгромну перемогу на чемпіонат світу з мініфутболу та вийшла з групи

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Україна здобула розгромну перемогу на чемпіонат світу з мініфутболу
Україна здобула розгромну перемогу на чемпіонат світу з мініфутболу / facebook.com/ukraineminifootball

Збірна України з мініфутболу здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу. "Синьо-жовті" розтрощили аутсайдера групи Нігерію.

До цього поєдинку Нігерія програла два свої поєдинки із загальним рахунком 1:18. У свою чергу українці програли Румунії, але перемогли Ліван. Щоб вийти з групи "синьо-жовтим" потрібно було здобувати перемогу.

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Зі своїм завданням українці впоралися на відмінно. Українці зуміли забити вісім голів і пропустили тільки два м'ячі. Таким чином, Україна зуміла вийти в плей-офф раунд.

Україна – Нігерія відео повного матчу

 

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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