Україна здобула ще два золота на молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики

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Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / Фото з відкритих джерел

Українські спортсменки Валерія Іваненко та Ярослава Магучіх здобули перемоги на чемпіонаті Європи з легкої атлетики U-20.

Висотниця Ярослава Магучіх з першої спроби підкорила планку 1.92 м, однак висота 2.02 м українці не далася.

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Срібло завоювала росіянка Аделіна Халікова (1.90 м), а трійку лідерів замкнула ще одна представниця Росії Наталія Спірідонова з результатом 1.87 м.

Метальниця молоту Валерія Іваненко показала найкращий результат з 6-ї спроби, метнувши снаряд на 65.83 м. Срібною призеркою стала німкеня Саманта Борутта з результатом 63.53 м.

Трійку лідерів замкнула Жанетт Немет, забравши бронзу змагань, метнувши молот на 61.99 м з 4-ї спроби.

Це вже третя золота медаль України на цих змаганнях. Днем раніше Михайло Кохан також завоював золоту медаль чемпіонату, паралельно встановивши новий рекорд Європи.

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
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