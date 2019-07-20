Україна здобула ще два золота на молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики
Українські спортсменки Валерія Іваненко та Ярослава Магучіх здобули перемоги на чемпіонаті Європи з легкої атлетики U-20.
Висотниця Ярослава Магучіх з першої спроби підкорила планку 1.92 м, однак висота 2.02 м українці не далася.
Читайте також: Виграла чемпіонат Європи, а в аеропорту мене не зустрів жоден журналіст, – легкоатлетка Левченко
Срібло завоювала росіянка Аделіна Халікова (1.90 м), а трійку лідерів замкнула ще одна представниця Росії Наталія Спірідонова з результатом 1.87 м.
Метальниця молоту Валерія Іваненко показала найкращий результат з 6-ї спроби, метнувши снаряд на 65.83 м. Срібною призеркою стала німкеня Саманта Борутта з результатом 63.53 м.
Трійку лідерів замкнула Жанетт Немет, забравши бронзу змагань, метнувши молот на 61.99 м з 4-ї спроби.
Це вже третя золота медаль України на цих змаганнях. Днем раніше Михайло Кохан також завоював золоту медаль чемпіонату, паралельно встановивши новий рекорд Європи.