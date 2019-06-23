Україна здобула ще дві золоті медалі на Європейських іграх

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Збірна України здобула золоту медаль у комбінованій естафеті
Збірна України здобула золоту медаль у комбінованій естафеті / НОК України

Українські команди перемогли на двох естафетах на Європейських іграх у Мінську 23 червня. Збірні команди виграли змішану естафету 4х400 та комбіновану 800-600-400-200 метрів.

Українська команда виграла золоті медалі у змішаній естафеті 4 по 400 метрів. Про це повідомив Національний олімпійський комітет України у Twitter.

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Переможний час українського квартету – 3 хвилини та 17,31 секунди. У команді бігли Данило Даниленко, Тетяна Мельник, Олексій Поздняков і Анна Рижикова.

У другій естафеті Європейських ігор 2019 року Україна здобула другу перемогу! Квартет у складі Євгена Гуцола, Ольги Ляхової, Олексія Позднякова і Яни Качур показав перший час у змішаній комбінованій естафеті. 

Дисципліна містить дистанції 800, 600, 400 та 200 метрів. Українці подолали їх загалом за 4 хвилини та 25,02 секунди.

Інші медалі українців третього дня Європейських ігор:

► Самбістка Галина Ковальська у ваговій категорії до 80 кілограмів здобула бронзу.
► Анастасія Возняк, Аліна Бихно, Діана Мижерицька, Валерія Юзвьяк і Тетяна Довженко здобули срібло у вправах з 3 обручами і 2 парами булав.
► Катерина Москальова у ваговій категорії до 68 кілограмів поставила срібну крапку у виступі українських самбістів.
► Марина Бех-Романчук у секторі для стрибків у довжину показала третій результат і здобула бронзову нагороду.
► Легкоатлетка Ганна Плотіцина здобуває срібну медаль у бігу на 110 метрів з бар'єрами.
► Стрибун у висоту Богдан Бондаренко з результатом 2 метри 21 сантиметр виборов бронзову медаль.

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Теги: Спорт Європейські ігри 2019 Новини Спорту Легка атлетика
Джерело: 24 канал
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