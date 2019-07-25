Україна здобула третє золото на Юнацькому олімпійському фестивалі у Баку

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Україна здобула третє золото на Юнацькому олімпійському фестивалі у Баку

Легкоатлетка Марія Горєлова – чемпіонка XV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Вона перемогла у дисципліні стрибки в довжину.

З результатом 6,21 м Марія "дострибнула" до першого місця Європейського юнацького олімпійського фестивалю, випередивши суперниць з Норвегії та Фінляндії. Після перемоги Марія Горєлова поділилася з прес-службою НОК думками щодо свого "золотого" виступу в Баку-2019.

"На кваліфікації був сильний вітер, складно було впоратися, тож були проблеми з розбігом. І сьогодні я очікувала, що буде такий самий вітер, а він був в іншому напрямку, і мені було складно перелаштуватися, потрапити в ритм. Але в останній спробі зрозуміла, що треба щось робити. Дівчата переді мною стрибнули добре, і мені це додало азарту. Я просто захотіла медаль. Для себе вирішила: маю перемогти! Хочу лише золото! Так і вийшло", – розповіла спортсменка.

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Золото юної легкоатлетки стало третім для України в Баку й 12-ю нагородою загалом. В активі синьо-жовтої збірної також 3 срібних та 6 бронзових здобутків.

"Мене підтримувала вся наша велика дружня команда, яка в останній спробі дуже мені допомогла. До приїзду в Баку я розуміла, що будуть сильні суперники та розуміла, що це буде дуже атмосферний старт, все-таки фестиваль, і дуже сильні команди. Загалом мені сподобалося", – додала Марія Горєлова.

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Теги: Спорт Легка атлетика
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