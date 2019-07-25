Україна здобула третє золото на Юнацькому олімпійському фестивалі у Баку

Легкоатлетка Марія Горєлова – чемпіонка XV літнього Європейського юнацького олімпійського фестивалю. Вона перемогла у дисципліні стрибки в довжину.

З результатом 6,21 м Марія "дострибнула" до першого місця Європейського юнацького олімпійського фестивалю, випередивши суперниць з Норвегії та Фінляндії. Після перемоги Марія Горєлова поділилася з прес-службою НОК думками щодо свого "золотого" виступу в Баку-2019.

"На кваліфікації був сильний вітер, складно було впоратися, тож були проблеми з розбігом. І сьогодні я очікувала, що буде такий самий вітер, а він був в іншому напрямку, і мені було складно перелаштуватися, потрапити в ритм. Але в останній спробі зрозуміла, що треба щось робити. Дівчата переді мною стрибнули добре, і мені це додало азарту. Я просто захотіла медаль. Для себе вирішила: маю перемогти! Хочу лише золото! Так і вийшло", – розповіла спортсменка.

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