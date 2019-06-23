Україна здобула вже дев'ять медалей на Європейських іграх

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Влада Нікольченко
Влада Нікольченко / facebook.com/olympicua

У скарбничці збірної України на Європейських іграх чергове поповнення. Влада Нікольченко здобула для нашої команди ще дві нагороди.

Влада Нікольченко здобула бронзову медаль у вправах з обручем на Європейських Іграх.

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Нікольченко набрала 21.450 балів. Вищі показники тільки у представниць Росії та Білорусі. Також Влада виграла бронзу у вправах з булавами.

Вчора Влада Нікольченко в багатоборстві фінішувала п'ятою.

У медальному заліку Європейських Ігор Україна зараз займає четверту позицію – наші спортсмени завоювали 3 золотих, 3 срібних і 3 бронзових медалі. Сьому нагороду в актив "синьо-жовтих" додав спортсмен Олег Омельчук. У стрільбі з пневматичного пістолета він здобув "срібло".

Європейські Ігри-2019 проходять в Білорусі з 21 червня по 30 червня.

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Теги: Спорт Художня гімнастика Європейські ігри 2019
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